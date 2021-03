Sarah reflete trajetória no ‘BBB21’: ‘Errei tentando acertar’ | Mais Você

Oitava participante do BBB21 a não resistir ao paredão, Sarah, que deixou o reality com com 76,76% dos votos, fez o tour do eliminado e, nesta quarta, 31, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. A ex-sister, apontada como uma das favoritas no início do programa, admitiu que desconfiou da pessoa errada, referindo-se a Juliette, e que seu jogo desandou a partir do momento em que deixou de ouvir seu coração.

Um dos vértices do G3, grupo formado por ela, Juliette e Gilberto no início do programa, Sarah, com toda a sua visão estratégica, contou que algumas atitudes da advogada e maquiadora a deixavam incomodada, o que contribuiu para o racha do trio. Mas espera que Gil e Juliette façam as pazes.

“Eu fui fiel aos meus sentimentos e errei tentando acertar. Torço para que Gil e Juliette se unam, se entendam. Eu só queria dar um abraço nele e dizer que foram os meus julgamentos que me fizeram sair. Ele não tem culpa nenhuma na minha eliminação”, contou Sarah, emocionada, ao ver o desespero do economista após a saída dela.

Sarah comentou ainda sobre as rusgas com Juliette, que foram crescendo, e não negou que seu intento foi defender Gilberto.

“Tivemos altos e baixos. Sentia que Juliette dava um jeito de rodear e comparar situações com ela. Pode ser que seja o jeito dela, talvez não faça de maldade, mas no jogo tudo é estratégia. Julguei tentando acertar. Eu deveria ter desconfiado de outras pessoas e isso me deixa destruída. É uma menina maravilhosa.”

“Não nego que ela era minha opção de voto. Eu quis defender o Gil, que era alvo dela. Era o meu amigo e quis protegê-lo. Lá dentro, não dá para termos perspectivas de jogo. Preciso assistir aos vídeos, mas digo que se entendi a postura da Carla, porque não poderia ter entendido a Juliette, que era bem mais próxima”, complementou Sarah.

Sarah explica por que não aproveitou ‘poder’ da pulseira branca

Sobre a rixa com Rodolffo, acentuada na votação do domingo, Sarah explicou que não esperava que ele votasse nela e que não soube usar pulseira branca, dada por Gilberto ao cumprir a ordem do Big Fone.

“Fui inocente. Não imaginava que tinha ‘amigos’ que me dariam uma punhalada.Eu estudei sobre comportamento corporal, me ajudou em vários momentos do jogo, muitas vezes eu analisei, mas não é tão fácil como imaginamos. Eu não esperava que o Rodolffo fosse em mim. Ele começou a se aproximar quando voltei do paredão e as pessoas próximas a ele foram saindo. Nesse momento achei que fosse real da parte dele, pois eu já gostava do Caio. E o voto do Caio para mim foi forte demais, me decepcionei muito e ainda estou digerindo…”

Sarah nega interesse em Rodolffo e diz que cantadas em festa eram brincadeira

Ana Maria indagou a consultora de marketing sobre uma cantada no sertanejo e Sarah negou. Contou que foi uma brincadeira com Rodolffo e Arthur durante uma festa.

“Pode rebobinar a fita”, brincou ela, que admitiu ter achado os brothers lindos: “Estou solteira há cinco anos e são muitos homens lindos naquela casa. Eu precisei focar muito.”

