Segundo grupo faz testes para covid, e auxiliares ensaiam jogadas na Academia de Futebol

O segundo grupo de atletas liberado pelo Palmeiras para período de folga se reapresentou nesta quarta-feira e passou por exames para covid na Academia de Futebol. Em campo, com Abel Ferreira ainda ausente, os auxiliares Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes ensaiaram jogadas e posicionamentos.

Após período de recesso, Jailson, Mayke, Benjamin Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes tinham volta programada para quarta – o clube não informou se todos efetivamente se reapresentaram. Os atletas aprovados nos testes para covid retomarão os treinos na quinta.

Dentro de campo, após aquecimento e breve trabalho físico, os jogadores foram divididos em dois times para uma atividade posicional na dimensão total do gramado. Em dois tempos de treino, ensaiaram jogadas de transição, triangulações e marcação, entre outras situações de jogo e fundamentos.

Com o argentino Defensa y Justicia como adversário, o Palmeiras disputa as finais da Recopa em 7 e 14 de abril, a primeira em Buenos Aires e a segunda, a princípio, em Brasília. No dia 11, também no Estádio Mané Garrincha, o time alviverde encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

O Campeonato Paulista, por sua vez, segue paralisado por determinação governamental em função do recrudescimento da pandemia de covid-19 no estado. A quinta rodada do torneio prevê a disputa do clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque.

Com foco nas partidas decisivas, Palmeiras volta a trabalhar nas dependências da Academia de Futebol às 10 horas (de Brasília) desta quinta-feira. A volta do técnico Abel Ferreira ao Brasil após período de descanso em Portugal está programada para o mesmo dia.