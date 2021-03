Segundo jornalista, LeBron estaria recrutando Stephen Curry para o Lakers

Há muitos anos na NBA, LeBron James é um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas um de seus melhores atributos é o de recrutar grandes nomes para onde ele estiver. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, LeBron estaria recrutando o armador Stephen Curry para o Los Angeles Lakers.

Windhorst citou alguns fatos ocorridos recentemente como alguns dos pontos “nítidos”, como a seleção no Jogo das Estrelas, quando James convocou Curry para o seu time. O “aliciamento” teria ocorrido, inclusive, durante o tempo que passaram em Atlanta. LeBron ainda comentou sobre o quão prazeroso foi atuar ao seu lado pela primeira vez.

James e Curry se enfrentaram em quatro finais consecutivas, quando o camisa 23 do Lakers ainda fazia parte do Cleveland Cavaliers. O especialista em arremessos de três venceu três, enquanto o Cavs foi campeão em 2015-16.

Com contrato expirando ao fim da próxima temporada, Curry vai receber US$45.7 milhões e poderá estender o acordo por mais cinco anos, ganhando acima de US$200 milhões para jogar até os 38 anos na equipe. Caso o camisa 30 opte por deixar o Warriors, os valores seriam bem menores e por menos tempo de duração.

“Ou você está com LeBron ou está contra ele”, disse Windhorst, no programa The Jump, da ESPN. “Se você está com ele hoje, você é amigo dele. Se você estará contra ele amanhã, ele será seu inimigo. Ele era um grande inimigo de Stephen Curry por quatro, cinco anos. Mas se existe uma janela aberta com essa abertura, com a chance de um ou dois por cento, de ter Curry ao seu lado no Lakers, ele será seu amigo. Só que, se ele assinar a extensão com o Warriors, ele será seu inimigo de novo”.

O repórter ainda relembrou o fato de quando Kyrie Irving tornou-se agente livre no Boston Celtics. Na época, James ainda estava chateado com o armador por ter deixado o Cavaliers em 2017-18 para o Celtics. Dois anos depois, LeBron tentou ter seu ex-colega mais uma vez ao seu lado, mas no Lakers.

“Há dois anos, LeBron voltou a ser amigo de Kyrie Irving quando ele seria agente livre, por uns três ou quatro meses, mas aí Irving fechou com o Brooklyn Nets e voltou a ser seu inimigo”, concluiu.