Sem grande esforço, Inglaterra bate Albânia com boa atuação de Kane pelas Eliminatórias

A Inglaterra não deu espaço para zebra e venceu, com facilidade, a Albânia por 2 a 0, neste domingo (28), no Estádio Loro-Boriçi, em Escodra, na Albânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os comandados por Southgate seguem 100% na competição, na liderança isolada do Grupo I. Harry Kane foi o destaque do jogo com 1 gol e uma assistência.

Na etapa inicial, Inglaterra teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar. A primeira grande chance do jogo veio com a Albânia. Uzuni aproveitou o contra-ataque e finalizou na entrada da área. A bola passou por cima do gol e assustou os ingleses. Mas aos 37 minutos, Luke Shaw cruzou para Harry Kane na área, que se antecipou do zagueiro, cabeceou para o fundo do gol e abriu o placar para a Inglaterra. Quase cinco minutos depois, o capitão inglês, mais uma vez, quase fez o segundo. Sterling cruzou para o artilheiro, que chutou forte e acertou uma bomba no travessão.

No segundo tempo, Kane brilhou mais uma vez. Aos 17 minutos, o artilheiro tocou para Mount, que recebeu com tranquilidade, bateu com categoria e ampliou para a Inglaterra. A vontade do atacante era tanta, que aos 27 minutos, em uma jogada pra lá de inusitada, Kane trombou com os marcadores da Albânia e recebeu cartão amarelo. Após o segundo gol, o time de Gareth Southgate manteve a posse de bola, sob forte marcação albanesa, e garantiu a vitória.

A Inglaterra segue 100% na competição e em primeiro lugar isolado do Grupo I, com 6 pontos. A Albânia permanece na segunda colocação, com 3, mas pode ser ultrapassada caso a Polônia vença a Seleção de Andorra em partida que acontece neste domingo (28).

Harry Kane comemora gol contra a Albânia pelas Eliminatórias da Copa 2022 Getty Images

Na próxima quarta (31), as seleções fecham a primeira sequência de jogos na disputa pelas vagas para o Catar. A Inglaterra enfrenta a Polônia e a Albânia encara San Marino, às 15h45 (horário de Brasília).