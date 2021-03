Sem Lurdes e sem Betina, Sandro vira justiceiro em Amor de Mãe; entenda · .

Sandro (Humberto Carrão) entrará numa fase difícil nos próximos capítulos de Amor de Mãe, mas aproveitará as tragédias de sua vida como estímulos para lutar contra o mal –que, neste caso, atende pelo nome de Álvaro (Irandhir Santos). Com Betina (Isis Valverde) no hospital e Lurdes (Regina Casé) supostamente morta, ele usará as forças que lhe restam para fazer justiça e desmascarar o vilão da novela.

Na penúltima semana da novela das nove, Sandro ficará muito abalado ao acreditar que dona Lurdes se foi. Thelma (Adriana Esteves) terá mantido a protagonista refém num cativeiro e arrumará um cadáver para bancar a farsa da morte da protagonista. Haverá até um falso velório para ela.

O filho de Vitória (Taís Araujo) não acreditará totalmente nesta história, e ao mesmo tempo terá de lidar com o fato de que Betina contrairá Covid-19 e ficará internada em estado grave.

Transtornado, se sentindo só e com desejo de vingança, ele acreditará que Álvaro pode estar envolvido no suposto assassinato de Lurdes e levará adiante um plano para acabar com o vilão. Sandro irá atrás do livro-caixa de Belizário (Tuca Andrada), caderno em que o ex-PM anota informações sobre todos os crimes ordenados por Álvaro, assim como os pagamentos recebidos.

O irmão de Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) conseguirá pegar esta prova preciosa e a entregará a Miriam (Ana Flávia Calvancanti). Ele conseguirá realizar seu objetivo de justiceiro, pois Álvaro passará a ser investigado, mas terá de ficar escondido num sítio durante meses, para se proteger de possíveis ataques do bandido poderoso.

