Sem registro de mortes por Covid desde o fim de 2020, Austrália coloca 70 mil pessoas em estádio

A vitória dos Collingwood Magpies sobre os Carlton Blues na última quinta-feira (25) contou com cerca de 70 mil pessoas no estádio Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, na Austrália. O país não possui mortes por Covid-19 desde dezembro e abriu as arenas para 70% de capacidade. A partida de Futebol Australiano, uma mistura de rugby e futebol tradicional, foi o primeiro evento esportivo com público deste tamanho após a pandemia.

A partida aconteceu dois dias depois de o estado de Victoria, onde fica a cidade de Melbourne, declarar que está livre do Covid-19 e liberar seus estádios a operarem com 70% da capacidade total. Até a semana anterior, as arenas só podiam funcionar com metade da quantidade máxima.

Os fãs do time da casa, no entanto, não ficaram muito felizes com o resultado. Os Carlton Blues perderam para os Collingwood Magpies por 106 a 85 e estão na 15ª colocação entre os 18 times que disputam a Australian Football League. Já os visitantes subiram para a oitava posição após conseguir sua primeira vitória.

A Austrália não registra novas mortes por Covid-19 desde dezembro de 2020. O país possui hoje cerca de 30 mil casos e 909 falecimentos pelo vírus. Além dos estádios, reuniões privadas de até 200 pessoas também estão liberadas, assim como bares, clubes e restaurantes, que podem receber com até 75% de sua capacidade.