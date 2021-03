Semifinais da Copa da Inglaterra podem contar com retorno do público

Uma das semifinais da Copa da Inglaterra, que serão disputadas nos próximos dias 17 e 18, servirá como evento-teste para até 4 mil espectadores, dentre eles estão residentes locais e trabalhadores do NHS (Sistema de Saúde Público da Inglaterra).

Com de costume, à partir desta fase todos os jogos são disputados no estádio de Wembley, em Londres. Na final da competição (15 de maio), existe a possibilidade de outro evento-teste, envolvendo 8 mil espectadores, com chances de conter uma pequena presença de torcedores.

Em entrevista à Sky Sports News, o secretário de Cultura Oliver Dowden explicou como será o processo da volta do público aos estádios.

“No que chamamos de estágio três de flexibilização, o que pretendemos a partir de 17 de maio, poderemos ter os fãs de volta com distanciamento social. Agora, esse será o nível que você começou a ver no final do ano passado, então estará sujeito a um limite, mas em estádios grandes que chegarão a 10 mil (espectadores)” disse Dowden.

“Estamos conduzindo pilotos para ver como podemos fazer isso com segurança. Por exemplo, haverá pilotos nas semifinais da FA Cup e na final da FA Cup (15 de maio) para ver como podemos fazer isso de maneira segura, porque eu realmente quero levar os fãs de volta aos estádios para ver os esportes que eles amam”, completou o secretário.

Confira os confrontos das semifinais da Copa da Inglaterra:

Chelsea x Manchester City – 17 de abril

Leicester City x Southampton – 18 de abril