SENAC abre 2 mil vagas de cursos gratuitos; Veja como se inscrever

Oportunidade! O SENAC anunciou a abertura de um total de 2 mil vagas de cursos gratuitos. As oportunidades surgiram em virtude do Programa Senac de Gratuidade, destinado à famílias de baixa renda.

O Programa Senac de Gratuidade foi criado em 2008, que foi idealizado pelo Ministério da Educação juntamente com os Ministérios do Trabalho e Fazenda, com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac.

A finalidade do projeto é garantir acesso a educação profissional de qualidade para cidadãos cuja renda familiar mensal per capita seja inferior a dois salários mínimos.

“Adequamos o nosso modelo educacional ao momento atual, mantendo a nossa qualidade de ensino. Neste novo cenário em que vivemos, a qualificação profissional tornou-se um diferencial ainda maior para manter a empregabilidade ou mesmo garantir a renda”, ressaltou o diretor da unidade em Betim, Alisson Batista.

Cursos disponíveis

Os cursos serão ministrados nas unidades do Senac em Belo Horizonte, Guajajaras, Venda Nova, Betim e Contagem, todas no estado de Minas Gerais.

Foram disponibilizadas 50 vagas por turma de cada curso, todos com carga horária de 45hs. Vale salientar que, algumas turmas iniciarão em abril e seguirão as legislações da cidade local, visto que as aulas serão online (ao vivo) devido as restrições sociais.

Entre os cursos disponíveis estão:

Assistente de Pessoal

Assistente de logística

Cuidador de idosos

Fundamentos em Gerenciamento de Segurança da Informação

Assistente administrativo

Assistente de RH

Assistente Financeiro

Consultoria de Imagem

Atendente de Farmácia

Operador de computador

Empreendedorismo digital

Vendedor

Maquiador

Consultor de imagem

Recepcionista

Promotor de Vendas

Penteados

Estoquista

Inscrição

As inscrições são realizadas através do site oficial do Senac. Vale lembrar que, para participar do curso, o candidato deve ter a renda familiar de até dois pisos salariais.

Para realizar a matrícula, o interessado deve ter em mãos o documento de Identidade, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço residencial.