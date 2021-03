Senac RJ oferece mais de 1,5 mil vagas de empregos

O Senac RJ anunciou a 4ª edição de sua feira virtual, que acontece entre os dias 05 e 09 de abril. Este ano serão ofertadas mais de 1,5 mil oportunidades de empregos em todo o estado do Rio de Janeiro, para empresas das áreas de serviço, varejo, alimentação, turismo e saúde. O evento faz parte da campanha Rio de Mãos Dadas, uma iniciativa do Sistema Fecomércio RJ que visa impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado.

O evento virtual reunirá vagas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade. Além disso, os interessados poderão navegar entre os estandes virtuais das empresas e participar de bate-papo com as especialistas do mercado. Ainda, é possível encontrar conteúdo de qualificação e aprimoramento profissional, que vão desde dicas de preparação para entrevistas à gestão de tempo e dicas para se destacar no mercado de trabalho.

A feira virtual desse ano contará com a participação de grandes marcas, como UnitedHealth Group – Amil, Unimed, Dasa, Drogarias Pacheco, Drogaria Venâncio, Armazém do Grão, Guanabara, Royal Supermercados, Habib’s, Zinzane, Grupo Soma, IBM, Telecall, CIEE, Nube e Arena Hotéis.

Confira a programação da feira virtual

A participação na feira virtual do Senac RJ é gratuita para visitantes e empresas e 100% aberta ao público. Todavia, os interessados em participar e concorrer às vagas devem realizar uma pré-inscrição no endereço http://www.rj.senac.br/feiravirtual.

Esta é uma excelente oportunidade para quem está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional ou deseja ingressar no mercado de trabalho. Com diversas marcas participantes, é possível encontrar a vaga ideal e, ainda, conquistar uma posição em uma empresa de grande porte.

O que achou desse conteúdo? Acompanhe diariamente as novidades do Notícias Concursos! Aqui você encontra as melhores oportunidades do mercado.