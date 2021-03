Série C do Brasileirão de 2021 também terá limite para troca de técnicos

Na noite desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Horas antes, representantes dos 20 clubes participantes participaram do conselho técnico da competição, onde foram debatidas normas para a disputa da terceira divisão nacional. Na reunião, foi aprovada a limitação de troca de técnicos.

A regra vem sendo proposta pela CBF há três anos, mas apenas agora foi adotada. Nesta semana, as Séries A e B também optaram pela medida pela primeira vez.

Saiu a tabela do Brasileirão Série C! Olha como ficou a primeira rodada da competição. ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/Qctm6uUkT6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 26, 2021

Assim como nas duas primeiras divisões do futebol brasileiro, cada equipe da Série C só poderá ter dois treinadores durante a competição. Os clubes vão começar o torneio com um técnico inscrito e, caso este seja demitido, poderá inscrever apenas mais um. Em caso de uma segunda demissão, o substituto tem que estar trabalhando no clube há pelo menos seis meses.

Se o treinador pedir demissão, no entanto, o time não sofrerá limitação para inscrever um novo. O comandante que pedir demissão, por sua vez, só poderá ser inscrito por mais uma equipe na competição.

Com exceção da nova regra, o regulamento da Série C permanece o mesmo. Na primeira fase, os clubes serão divididos em dois grupos com dez cada, onde se enfrentarão dentro do próprio grupo em turno e returno. Depois, os quatro melhores classificados de cada se classificam para dois quadrangulares, onde se enfrentam novamente em ida e volta. Por fim, os dois primeiros colocados de cada chave garantem o acesso para a Série B, e os líderes disputam a final, também em ida e volta.

A Série C do Campeonato Brasileiro tem início previsto para o dia 29 de maio. A primeira fase será realizada até o dia 26 de setembro, enquanto quadrangular será disputado entre 2 de outubro e 7 de novembro. Já as finais vão acontecer em 14 e 21 de novembro.