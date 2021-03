Séries na Semana: estreia de Organized Crime, retorno de Manifest e mais

Nesta semana, haverá muitas estrelas, retornos, finais de temporadas e também o início de pausas longas. Entre os grandes destaques, há o lançamento da 3ª temporada de Manifest e também da estreia da spin-off Law & Order: Organized Crime, ambas da NBC.

This is Us tem mais uma pausa nesta semana, retornando em 6 de abril com o episódio 5×12. O mesmo ocorre com Last Man Standing, que exibe um novo episódio em 8 de abril. Já Superman & Lois terá um grande hiato, voltando sua exibição regular em 18 de maio. No entanto, com a estreia de Supergirl, o horário será devidamente preenchido.

Na The CW, Legacies, Batwoman e Charmed entram em hiato, exibindo novos episódios em 8 e 11 de abril, respectivamente. O dia 11 também será marcado pelo retorno do hiato de Good Girls, da NBC, e as animações Os Simpsons e Family Guy, da Fox.

Confira a programação completa de todas as Séries na Semana:

Segunda-feira (29/03)

The Good Doctor — episódio inédito (4×13)

Breeders — episódios inéditos (2×3)

Debris — episódio inédito (1×5)

Attack on Titan — episódio inédito (4×16), winter finale

Terça-feira (30/03)

Expresso do Amanhã — episódios inéditos na Netflix (2×9 e 2×10), season finale

Supergirl — estreia da 6ª temporada na The CW

The Syndicate — estreia da 4ª temporada na BBC

The Flash — episódio inédito (7×5)

New Amsterdam — episódio inédito (3×4)

Queen Sugar — episódio inédito (5×7)

Mixed-ish — episódio inédito (2×8)

Young Rock — episódio inédito (1×6)

Kenan — episódio inédito (1×6)

Mayans M.C. — episódio inédito (3×4)

Quarta-feira (31/03)

Chicago Fire — episódio inédito (9×10)

Chicago Med — episódio inédito (6×10)

Chicago PD — episódio inédito (8×10)

Nancy Drew — episódio inédito (2×10)

Call Your Mother — episódio inédito (1×9)

Good Trouble — episódio inédito (3×7)

Snowfall — episódio inédito (4×7)

Resident Alien — episódio inédito (1×10), season finale

The Masked Singer — episódio inédito (5×4)

Eu Vi: América Latina — estreia da 1ª temporada na Netflix

Quinta-feira (01/04)

Manifest — estreia da 3ª temporada na NBC

Law & Order: Organized Crime — estreia da 1ª temporada na NBC

Law & Order: Special Victims Unit — episódio inédito (22×9)

O Paraíso e a Serpente — estreia da minissérie na Netflix

Histórias para Vestir — estreia da minissérie na Netflix

Prank Encounters — estreia da 2ª temporada na Netflix

Made for Love — estreia da 1ª temporada no HBO Max (1×1, 1×2 e 1×3)

Generation — episódio inédito no HBO Max (1×8), season finale

Creepshow — estreia da 3ª temporada no Shudder

Grey’s Anatomy — episódio inédito (17×10)

Station 19 — episódio inédito (4×9)

Riverdale — episódio inédito (5×10), winter finale

Clarice — episódio inédito (1×6)

Mom — episódio inédito (8×12)

Young Sheldon — episódio inédito (4×12)

B Positive — episódio inédito (1×12)

A Million Little Things — episódio inédito (3×8)

Keeping Up with the Kardashians — episódio inédito (20×3)

Cake — episódio inédito (4×4)

Sexta-feira (02/04)

Falcão e o Soldado Invernal — episódio inédito no Disney+ (1×3)

The Mighty Ducks — estreia da 1ª temporada no Disney+ (1×2)

Invincible — episódio inédito no Amazon Prime Video (1×4)

For All Mankind — episódio inédito na Apple TV+ (2×7)

Wynonna Earp — episódio inédito (4×11)

Blue Bloods — episódio inédito (11×10)

MacGyver — episódio inédito (5×12)

Acampados — episódio inédito (5×12)

RuPaul’s Drag Race — episódio inédito (13×14)

Sábado (03/04)

Final Space — episódio inédito (3×3)

Domingo (04/04)

The Walking Dead — episódio inédito (10×22), season finale

City on a Hill — episódio inédito (2×2)

Megalobox — estreia da 2ª temporada na TBS Japon

The Equalizer — episódio inédito (1×6)

Zoey e sua Fantástica Playlist — episódio inédito (2×8)

Pennyworth — episódio inédito (2×9)

Bless the Harts — episódio inédito (2×16)

NCIS: New Orleans — episódio inédito (7×12)

Shameless — episódio inédito (11×11)

When Calls the Heart — episódio inédito (8×7)

Q: Into the Storm — episódios inéditos (1×5 e 1×6), season finale

