Serious Sam 2 ganha update gigante quase 15 anos após lançamento

Você ainda se lembra de Serious Sam 2? O jogo foi lançado lá no distante ano de 2005 e parecia completamente largado, ao menos até receber nesta semana um patch com atualizações gigantescas!

Depois de baixar os dados, o jogo ganha suporte a duas armas novas, a possibilidade de carregar duas armas ao mesmo tempo, dar pulos foguete, correr e acessar um radar para rastrear inimigos e objetivos. Além disso, também foram aplicadas melhorias nas animações e gráficos!

Também foram acrescentados vários mapas novos para o multiplayer, um feito que só se tornou possível graças a uma parceria entre o estúdio Croteam e o desenvolvedor independente Nathan “DwK” Brown, um fã de longa data da série e um modder muito talentoso.

Se você sente saudades do jogo, não há hora melhor para revisitá-lo, já que a atualização está disponível de forma totalmente gratuita no Steam. O que você achou dessa novidade? Comente a seguir!