Seth Rogen revela que brigou com Emma Watson em filme; saiba por quê · .

Oito anos depois do lançamento de É o Fim (2013), o astro Seth Rogen, que protagonizou, dirigiu e escreveu o longa, confirmou que teve uma briga com Emma Watson no set de filmagem. O atrito entre os dois era um boato que circulava em Hollywood há anos, mas nunca havia sido confirmado.

O ator revelou a discussão ao ser questionado sobre o assunto em entrevista à revista GQ. Segundo Rogen, o desentendimento ocorreu pela recusa de Emma em gravar uma cena na qual Danny McBride interpretaria um canibal sexual, enquanto Channing Tatum, de cueca de couro, aparece preso a uma coleira como seu escravo. A atriz teria considerado a situação politicamente incorreta.

“Eu não olho para trás e penso: ‘Como ela se atreveu a fazer isso?’, sabe? Acho que às vezes, quando você lê algo e isso ganha vida, não parece ser o que você pensava. Mas não foi um final terrível para nossa relação. Ela voltou no dia seguinte para se despedir. Ela ajudou a promover o filme”, contou o ator.

Rogen acrescentou que não tem nenhum problema pessoal com a atriz e disse que, muito provavelmente, ela estava certa.

“Sem ressentimentos. Eu não poderia ter ficado mais feliz com a forma como o filme rendeu. Além disso, ela provavelmente estava certa. Provavelmente foi mais engraçado como acabamos fazendo”, concluiu.

É o Fim se tornou um dos grandes sucessos da carreira de Seth Rogen. Com um elenco que ainda incluia James Franco, Jonah Hill, Craig Robinson e muitas participações especiais, o longa arrecadou mais de US$ 126 milhões (R$ 725 milhões) em bilheteria no mundo todo para um orçamento de “apenas” US$ 32 milhões (R$ 184 milhões).

Relembre o trailer legendado do filme abaixo: