Shirlei engravida, Teodora pira e Tancinha com dois amores · .

No último capítulo de Haja Coração, Shirlei (Sabrina Petraglia) revelará à família que está grávida. Teodora (Grace Gianoukas) jogará tudo para o alto para viver livre, leve e solta com seu Tarzan (Guilherme Chelucci) na ilha deserta. Enquanto isso, Tancinha (Mariana Ximenes) ficará em cima do muro até os 45 minutos do segundo tempo: “dividinha” entre Apolo (Malvino Salvador) e Beto (João Baldasserini).

A mocinha e seus dois amores podem ter desfechos diferentes, já que foi gravado um final alternativo no qual a ex-feirante troca de marido nesta reprise. Em vez do ex-caminhoneiro, como foi exibido em 2016, ela se casaria na praia com o publicitário.

O autor Daniel Ortiz e o diretor Fred Mayrink, os mesmo de Salve-se Quem Puder, aproveitaram que estavam gravando cenas finais da saga que volta ao ar na próxima semana para rodar o desfecho inédito de Tancinha. Uma equipe passou um dia inteiro rodando as cenas do casório em uma praia do Rio de Janeiro no final de 2020.

Isso foi possível porque tanto Mariana Ximenes quanto João Baldasserini estavam envolvidos nas gravações de Salve-se Quem Puder. A intérprete da ex-feirante fará uma participação especial no último capítulo da saga de Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva). Mas isso só vai ao ar em julho.

No entanto, a Globo não fez nenhuma divulgação nem levantou suspense em torno dessa carta na manga que tem. E há um boato de que a filha de Francesca (Marisa Orth) terminará com Apolo porque o piloto ficaria sem final caso usassem o desfecho alternativo nesta sexta (19).

agnews

Mariana e João Baldasserini em novo final

Na exibição original de Haja Coração, ele se casou com Tancinha, enquanto Beto arrumou uma outra barraqueira para se apaixonar. Paolla Oliveira fez uma cena idêntica à de Tancinha no aniversário de Fedora (Tatá Werneck) –sequência do primeiro capítulo na qual Beto viu a então feirante pela primeira vez. O publicitário, mesmo sem sua musa, teve direito a uma nova paixão.

Gravidez e desapego

No último capítulo da novela das sete, o público verá ainda Shirlei voltar da lua de mel com Felipe (Marcos Pitombo) e anunciar para toda a família que está grávida. “Má que a caçulinha passou a perna em todos os irmão mais velho“, vai se alegrar Tancinha.

Fedora e Aparício (Alexandre Borges) também vão se dar bem. Felizes no amor, mas pobres, pai e filha serão surpreendidos pela matriarca dos Abdala. Teodora afirmará que conheceu outro modo de viver depois de passar algum tempo na ilha deserta com Epaminondas.

Ela retornará ao “ninho de amor” com seu Tarzan. Ela vai raptá-lo e levá-lo para o local onde se conheceram. Por meio de um vídeo, avisará a família. “Perdeu, Safira [Cristina Pereira]! A essa hora tô longe com o meu homem. E você, Aparício, deixei no escritório um documento em que passo toda a minha parte do Grand Bazzar pra você e da casa também”, falará Teodora.

O público ainda verá ela com o “boy magia” de volta à ilha. “Agora somos só nós dois e mais ninguém”, vai disparar a mulher, toda feliz.

No sábado (20), a Globo reapresentará o último capítulo de Haja Coração. A partir de segunda (22), voltará a exibir Salve-se Quem Puder desde o começo. Os capítulos inéditos irão ao ar a partir de 17 de maio.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#50 – Amor de Mãe voltou! Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.