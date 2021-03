Sikêra Jr. reproduz gesto racista e debocha de investigação a assessor de Bolsonaro · .

Sikêra Jr. aproveitou sua exposição na RedeTV!, para todo o país, e reproduziu na sexta-feira (26) o gesto obsceno e de cunho racista para debochar da investigação que o Ministério Público Federal iniciou contra o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins.

Devido à baixa audiência do programa Alerta Nacional, a cena passou despercebida pelo grande público. Mas neste sábado (27), a deputada federal Bia Kicis publicou em seu Twitter um trecho do programa exibido ontem, no qual o apresentador reproduz o gesto, que está na lista internacional de símbolos de ódio.

Sikêra Jr. reproduz gesto supremacista branco em seu programa na RedeTV!, ao vivo

Fingindo ajeitar o microfone em sua gravata, ele uniu seu indicador e o polegar direito, formando um círculo, enquanto os outros três dedos da mesma mão apareciam esticados, como se estivesse formando a letra “M”.

O gesto foi classificado como “uma verdadeira expressão da supremacia branca” pela Liga Antidifamação (ADL, na sigla em inglês), organização dos Estados Unidos que monitora crimes de ódio.

Na última quarta-feira (24), o assessor do presidente Jair Bolsonaro fez o tal gesto obsceno durante uma sessão no plenário do Senado, enquanto o chanceler Ernesto Araújo discursava. O caso tomou projeção internacional e agora há uma pressão para que Filipe Martins seja demitido.

E ontem, o apresentador da RedeTV! achou interessante zombar da situação. E a deputada federal, aliada de Bolsonaro, aplaudiu o comportamento do apresentador. “O grande Sikêra Jr. captou bem o espírito da coisa. A perseguição aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro está beirando as raias da loucura”, opinou.

A RedeTV! retirou de seu canal do YouTube o momento em que seu funcionário faz a gesticulação, e foi procurada pelo . para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação deste texto. Veja a cena na publicação feita pela aliada de Bolsonaro:

O grande @sikerajr captou bem o espírito da coisa. A perseguição aos apoiadores do Presidente @jairbolsonaro está beirando as raias da loucura. @filgmartin , aguente firme. Quem te conhece sabe da sua idoneidade. pic.twitter.com/NCEQTOP2a7

— Bia Kicis (@Biakicis) March 27, 2021

