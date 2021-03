Smart – A Metodologia Inteligente na Gestão

A metodologia Smart na meta da gestão eficiente

A Metodologia Smart consiste em direcionar as estratégias das empresas com base em apenas cinco fatores. Sendo assim, essa metodologia é uma definição importante de critérios para que as empresas possam direcionar seu futuro no mercado.

Uma metodologia Smart direciona a gestão de forma otimizada e objetiva. Sendo assim, para elaborar uma meta ela deve ser:

Specific – Específica

Measure – Mensurável

Achievable – Atingível

Relevant – Relevante

Time-based -Temporal – Baseada em um tempo/prazo

Dessa forma, a empresa viabiliza suas estratégias e abrange o alcance da sua meta, apesar de ser muito utilizada dentro da área profissional, a metodologia Smart é completamente aplicável a vida pessoal, por isso, é uma estratégia de gestão bastante popular.

A meta Smart é uma acrônimo formado a partir da letra de cada palavra em inglês que direciona as diretrizes para o estabelecimento de uma meta.

Sendo assim, faz jus ao seu significado como palavra, Smart é inteligente. Bastante simples, esse método facilita o acompanhamento dos projetos e a mensuração dos resultados.

Specific – Específica

O primeiro passo para estabelecer uma metodologia dentro da metodologia Smart é definir o objetivo, porém, ele deve ser específico.

Ou seja, uma empresa não deve apenas querer algo, deve ter um ponto de referência. Por exemplo, aumentar as vendas. Para isso, é necessário estabelecer de forma direta, aumentar as vendas em 50% em 3 meses.

Measure – Mensurável

A mensuração dos resultados é uma necessidade das empresas, por isso, essa meta deve vir acompanhada de fatores que permitam e facilitem essa mensuração.

Sendo assim, é facilmente possível direcionar essa meta para um indicador. De modo que o acompanhamento seja direcionado. Esse indicador pode ser tempo, percentual ou volume.

Achievable – Atingível

Para que uma meta seja atingida, ela precisa ser baseada na realidade da empresa. Sendo assim, é importante que a empresa tenha clareza sobre seus pontos fortes e fracos para basear sua meta de forma que ela seja atingível. Ou seja, analisar o ponto de vista financeiro, a infraestrutura e fatores externos que implicam nos resultados.

Relevant – Relevante

A relevância da meta e sobre o motivo e a importância desse objetivo. Sendo assim, uma meta relevante pode ser um diferencial competitivo no futuro, ou viabilizar um diferencial. Por isso, é necessário que essa meta tenha um impacto positivo na empresa de forma holística.

Time-based -Temporal – Baseada em um tempo/prazo

Como em todos os planos estratégicos, essa meta precisa de um prazo estabelecido. Dessa forma, serão feitos os devidos ajustes e acompanhamentos.

Sendo assim, a metodologia Smart é um amparo para os planejamentos estratégicos. Por isso, é importante que a empresa elabore suas metas e as acompanhe.