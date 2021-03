Sombra e Ossos: trailer convida fãs a entrarem no Grishaverse; veja!

A Netflix divulgou o trailer oficial de sua nova série original, Sombra e Ossos. A produção é uma adaptação dos best-sellers da autora Leigh Bardugo e promete fazer sucesso com a sua história e efeitos especiais.

Confira:

No vídeo, somos apresentados a Alina Starkov (Jessie Mei Li), uma jovem que tem o poder de conjurar a luz e pode ser a resposta para acabar com a Dobra das Sombras. A heroína começa a treinar com outros soldados mágicos, conhecidos como Grisha, para dominar melhor a sua habilidade.

Outro personagem que tem um destaque importante no trailer é o General Kirigan (Ben Barnes), que decide cuidar de Alina e se torna o seu mentor.

>>> Saiba mais: Sombra e Ossos: showrunner explica escolhas criativas da série da Netflix

História de Sombra e Ossos

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

A série acompanha a órfã Alina Starkov. Em um mundo devastado pela guerra, a protagonista descobre que possui um poder extraordinário, capaz de libertar o seu país. Com a terrível ameaça da Dobra das Sombras cada vez mais perto, a heroína é arrancada de tudo o que conhece para treinar com um exército de soldados mágicos.

Enquanto se esforça para aprimorar o seu poder, Alina descobre que seus amigos e inimigos podem ser os mesmos e que as coisas não são o que parecem. Entre forças perigosas de todos os lados, a jovem perceberá que é necessário mais do que magia para sobreviver.

Sombras e Ossos estreia no dia 23 de abril na Netflix.