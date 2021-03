Sotran recruta profissionais para 51 novas vagas de emprego

Desde 1985 no mercado de transporte de cargas, a Sotran se digitalizou e se tornou uma verdadeira logtech para o agronegócio, expandindo sua atuação no mercado nacional. Para suportar esse crescimento, a empresa está com 51 vagas abertas para as áreas de administrativo/financeiro, logística, marketing, operações, tecnologia, recursos humanos/treinamento e cultura.

Há chances para diferentes cidades espalhadas nos estados do Paraná, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

Dentre as oportunidades abertas, destacam-se os cargos de analista de ativos, especialista de controladoria, auxiliar e coordenador administrativo, coordenador de logística pleno e sênior, embarcador externo, especialista em relacionamento com cliente, analista de people analytics, especialista em desenvolvimento, tech recruiter, analista funcional, engenheiro de software, entre outras, além de especialista de performance e analista de marketing de produto. Além disso, a empresa recruta pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho por meio do programa de jovem aprendiz.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a vale-refeição, alimentação, plano de saúde, auxílio-educação, cartão farmácia e seguro de vida. Ainda, algumas vagas têm a possibilidade de home office.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis e ingressar no time da Sotran, empresa que cresce mais a cada dia, devem acessar o site https://jobs.kenoby.com/sotran para cadastrar currículo e se inscrever. Não há, todavia, uma data limite para o término das inscrições e, com isso, a seleção fica em aberto até o preenchimento das vagas. Assim, é interessante que os interessados se inscrevam o quanto antes!

