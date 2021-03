Super-Grêmio? Como ficaria o time de Renato Gaúcho com Borré, Rafinha e quem sabe Douglas Costa

Renato Gaúcho alertou recentemente que, se o Grêmio quisesse disputar todos os títulos de igual para igual com outros times brasileiros, precisaria investir mais. A diretoria parece ter ouvido.

O clube ainda não anunciou nenhum dos chamados “reforços internacionalmente conhecidos” que o presidente Romildo Bolzan comentou recentemente, mas dois parecem estar a caminho de Porto Alegre.

O lateral-direito Rafinha, descartado no início da semana, chegou a um acordo com a diretoria e deve ser anunciado nas próximas horas. Sua contratação atende um pedido de Renato, fã do jogador de 35 anos, que não fechou com o Flamengo.

Outra “bomba” a caminho da Arena do Grêmio é Santos Borré. A negociação parece complexa, mas o atacante do River Plate decidiu, segundo apuração da ESPN Argentina, aceitar a oferta tricolor.

Ele assinaria por cinco anos e ganharia um salário mensal perto de R$ 1 milhão. Clubes europeus, como Lazio, Feyenoord e Celta, ainda sonham com o colombiano.

Ter esses dois jogadores faria o Grêmio dar um salto de qualidade em relação ao elenco que tem hoje. Rafinha, por exemplo, seria intocável na lateral e formaria uma defesa experiente ao lado de Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa, com Vanderlei ou Brenno no gol.

Já Borré certamente atuaria ao lado de Diego Souza, artilheiro do Brasil na temporada passada e principal jogador do Grêmio desde o início de 2020. Seria uma dupla “explosiva” que elevaria o nível da equipe de Renato Gaúcho.

E ainda pode ficar melhor, já que o clube ainda tenta uma composição financeira viável para repatriar Douglas Costa. O atacante está sem espaço no Bayern de Munique, pertence à Juventus, mas teria aceitado ouvir o que o Grêmio tem a oferecer.

Se conseguir trazer o camisa 7 da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o Grêmio teria nele o substituto natural para Pepê. O garoto foi negociado com o Porto por 15 milhões de euros (R$ 98 milhões) e deixará o clube no segundo semestre.

Até lá, os dois poderiam formar uma dupla de respeito pelas pontas. E aí, gremista, dá para sonhar com um time assim?