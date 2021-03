Supergirl: Mon-El não deve retornar para a temporada final

Desde que deixou a série na 3ª temporada, os fãs de Supergirl esperam pelo retorno de Mon-El (Chris Wood). Com os últimos episódios prestes a ser lançados, muitos esperavam por uma aparição do personagem. Segundo o showrunner do seriado, Robert Rovner, a volta do herói não deve acontecer.

Em entrevista para o TV Line, Rovner afirmou que todos amam o Chris e que ele sempre será parte da família, mas que não há nenhum plano para que o ator retorne para a produção.

Mon-El em Supergirl

Fonte: The CW/ReproduçãoFonte: The CW/Reprodução

O herói apareceu pela primeira vez na 2ª temporada, como um refugiado do planeta Daxam. Enquanto descobria as suas próprias habilidades, o personagem começou um relacionamento com Kara (Melissa Benoist).

Não muito tempo depois, a Terra é visitada por parentes de Mon-El que não gostam da influência que a heroína tem sobre ele, mas veem no planeta uma chance de novo lar e tentam invadi-lo.

Para salvar a Terra, os heróis tornam o local inabitável para Daxamita, o que obriga Mon-El a deixar o planeta e Kara para trás. Mais tarde, descobrimos que ele é um dos membros fundadores da Legião dos Super-Heróis.

A 6ª e última temporada de Supergirl estreia hoje, no dia 30 de março, com o episódio “Rebirth” no canal The CW. No Brasil, a série é transmitida pelo canal Warner Channel.