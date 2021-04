Supergirl: tudo sobre a estreia da 6ª temporada da série (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 6ª temporada de Supergirl chegou com um fôlego que talvez não estivéssemos esperando. Embora a 5ª temporada tenha terminado com um cliffhanger, não há dúvidas de que o episódio de estreia da temporada final da série já começou em um ritmo eletrizante, característico da maioria das produções da DC. Com Kara banida para a Zona Fantasma, como ela vai lidar com as entidades que sugam a sua energia?

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes da estreia da 6ª temporada de Supergirl

A série da DC voltou com tudo e começou logo após os eventos finais da 5ª temporada. A missão da Supergirl ainda é impedir que Lex vire o Anti-Monitor. Ela conseguiu derrotar Gamamnae, reviver Brainy e até mesmo reverter todos os danos depois que Lex usou a Obsidiana para fazer uma lavagem cerebral na maioria da população.

Porém, isso não aconteceu sem sacrifício. Kara foi enviada de volta para a Zona Fantasma e deixou seus amigos responsáveis por cuidar das coisas e tentar trazê-la de volta.

Os fantasmas são conhecidos por mexer com a cabeça das pessoas, então, seu banimento será uma verdadeira provação de suas habilidades. No mundo real, os Super Amigos continuam tentando encontrá-la, mas sem sucesso. Eles acobertam seu desaparecimento na CatCo, mas estão correndo contra o tempo para evitar as repercussões do sumiço de Kara.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Antes disso, porém, existem alguns pontos que também precisamos considerar. Kara e Lena estão reunidas – mesmo que por pouco tempo – e isso foi um momento reconfortante no meio de tantas batalhas.

Além disso, na última temporada de Supergirl, Kara se sentiu reconfortada por Nia e Dreamer serem poderosas o suficiente para lidar com alguns dos vilões. Segundo ela, isso seria uma chance de poder tirar alguns dias de folga como super-heroína. O problema é que Nia nunca precisou assumir as rédeas da situação por muito tempo e ainda não sabemos quando Kara conseguirá voltar da Zona Fantasma.

Lex também tem se provado um vilão formidável e o desenrolar da situação será um aspecto interessante na última temporada da série. Por isso, mal podemos esperar para ver como a equipe vai lidar com as coisas sem a ajuda de Kara e se ela vai se manter bem e estável para voltar com todos os seus poderes e finalmente derrotar Lex.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

E aí, o que você achou da estreia da 6ª temporada de Supergirl? Deixe seu comentário no espaço abaixo!