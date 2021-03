Superstore: NBC suspende spin-off da série de comédia

A tristeza dos fãs de Superstore parece estar em momentos intermináveis. Após terem que lidar com o final da série, a informação mais recente, divulgada pelo site americano TV Fanatic, apresenta que a NBC teria suspendido o planejamento de um possível spin-off do famoso seriado.

O possível novo programa, batizado de Bo & Cheyenne, estaria focado na vida do casal Bo (Johnny Pemberton) e Cheyenne (Nichole Bloom). Entretanto, ao que tudo indica, a produção não irá nem sair dos primeiros estágios de planejamento.

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Não haverá série spin-off

A informação da suspensão foi confirmada por Bridget Kyle, responsável pela série original com Vicky Luu e uma das pessoas envolvidas nos primeiros rascunhos de roteiro do potencial spin-off.

Kyle contou, em entrevista para o site Cleveland.com, que a NBC havia notificado o pessoal da produção que “não iria seguir em frente com a produção do novo seriado”. Ela também disse que, a partir de agora, o spin-off que nunca acontecerá será apenas um sonho no coração dos fãs e no driver do computador dela.

A suspensão do spin-off deixou os fãs bastante abalados, já que estavam empolgados com uma continuação do mundo de Superstore. Além disso, as possibilidades de continuar a série já vem sendo cortadas há um tempo.

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Ben Feldman, que interpreta Jonah Simms na série, comentou que a série poderia voltar, em um futuro distante, para um ou outro episódio especial. Entretanto, o ator foi firme ao falar que não deve haver spin-off do personagem. Segundo Feldman, ele já fez o suficiente pelo seriado.

No Brasil, as quatro primeiras temporadas de Superstore estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video.