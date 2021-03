Superstore: produtor promete um final satisfatório para a série de comédia

Depois de 6 anos de muitas risadas, Superstore está chegando ao fim com um dos retornos mais esperados pelos fãs: America Ferrera no papel de Amy Sosa. Para o final de duas partes da série, o produtor executivo, Gabe Miller, promete muitas reflexões.

O fim de Superstore

Detalhes do porquê a antiga protagonista decide retornar estão sendo mantidos sob segredo de estado. O que sabemos da volta de Amy é que o seu reaparecimento irá coincidir com o plano do seu ex, Jonah (Ben Feldman), e dos outros colegas do Cloud 9 em tentar deixar a loja perfeita por um dia.

Fonte: NBC/ReproduçãoFonte: NBC/Reprodução

De acordo com Miller, a série teve muitos finais de temporadas emocionantes, como quando um tornado atinge a loja ou quando Mateo (Nico Santos) é detido pela Imigração. Mas para encerrar a história de vez, o processo é totalmente diferente.

Miller e seu colega, Jonathan Green, dizem que os últimos episódios foram pensados para garantir um final satisfatório para os fãs. Segundo o produtor, o que os espectadores esperam do fim de uma série é que aqueles personagens que eles aprenderam a amar fiquem bem.

Superstore chega ao fim em 25 de março pelo canal NBC.