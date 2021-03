‘Tá difícil’ · .

Durante o Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (25), Rodrigo Bocardi fez um desabafo após um internauta notar que ele anda desanimado nas últimas edições do telejornal. Conhecido por trazer um ar descontraído ao noticioso, o jornalista da Globo admitiu que está diferente e lamentou: “Está difícil”.

O âncora exibiu em sequência diversas reportagens a respeito da Covid-19, como os números de mortos que só aumentam na capital paulista e o roubo de vacinas contra a doença causada pelo coronavírus.

Quando abriu espaço para ler os comentários dos internautas, o telão do estúdio não funcionou, deixando o jornalista frustrado. “Ah, não! Me ajuda, telão. Hoje não destacamos nenhuma vez a rede social e na hora que a gente vai tentar não funciona”, lamentou.

Minutos depois, o telão voltou a funcionar e, antes de ler os comentários, Bocardi destacou uma mensagem de um internauta que não era mostrada na tela.

“Desculpe, mas hoje você parece tenso e preocupado. Acredito que possa ser uma gama de informações a divulgar, não está abrindo o quadro dos internautas, mas está ótimo e dinâmico”, disse o fã chamado Henrique.

O apresentador concordou com a percepção do admirador do Bom Dia SP e fez um desabafo sobre o momento conturbado que os jornalistas enfrentam para passar informações ao público.

“Henrique, desculpa. A gente vem enfrentando dias que nos dão muita dificuldade de botar um sorriso no rosto, de criar algo descontraído. É uma sucessão de notícias ruins, como você falou, sabendo que o nosso objetivo aqui sempre foi buscar algo bom, porque a gente sabe que a vida não é feita só de notícia ruim. Mas está difícil, né? Vamos juntos! Estou contando com a sua força e o seu apoio”, declarou.