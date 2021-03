Técnico Chamusca vê opções aumentarem no Botafogo

O Botafogo sofreu, mas venceu o Nova Iguaçu, em Bacaxá. O resultado fez os alvinegros colarem na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

O técnico Marcelo Chamusca exaltou a atitude da equipe após a derrota no clássico contra o Flamengo. O comandante viu as opções no elenco aumentarem nesta vitória.

“Tivemos uma atitude diferente do jogo contra o Flamengo. Conseguimos construir jogadas interessantes no primeiro tempo. Quando tomamos o gol foi um baque importante naquele momento. Os jogadores que entraram foram decisivos principalmente no último passe. Isso nos dá uma opção de ter um leque maior nos próximos jogos”, disse.

Chamusca destacou que os alvinegros vão ganhar confiança para a reta final da fase de classificação.

“O jogo é muito emocional, quando você consegue virar o jogo desta forma, num contexto de tabela que precisávamos do resultado, isso nos dá muita confiança. Aqui é Botafogo, um clube que está acostumado a conseguir vitórias e conquistas no final”, declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrentam o Madureira, no Giulitte Coutinho.