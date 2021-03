Técnico do Arsenal terá que tomar decisão ‘controversa’ com David Luiz, diz jornal

O futuro do zagueiro brasileiro David Luiz já vem sendo discutido no Arsenal. Com contrato apenas até junho deste ano, o brasileiro, de 33 anos, ainda não sabe se permanecerá ou não nos Gunners para a próxima temporada. E, segundo o diário britânico “Mirror“, o ex-Benfica, Chelsea e Paris Saint-Germain passará por uma avaliação do técnico Mikel Arteta antes que qualquer decisão seja tomada.

A defesa do clube londrino vem sendo bastante contestada nos últimos jogos e o setor ganhará atenção especial do técnico espanhol para uma possível reformulação a partida da próxima campanha. No momento, o lado esquerdo é o que vem sendo mais avaliado pelo comandante dos Gunners.

No momento, são oito nomes disponíveis na defesa para Arteta. Pela esquerda, David Luiz, na zaga, e Kieran Tierney, na lateral, vêm formando a dupla defensiva dos Gunners. Porém, nas últimas atuações da equipe londrina, o setor recebeu muitas críticas, principalmente por levar gols dos adversários, que na visão de muitos poderiam ter sido facilmente evitados se não fossem os erros cometidos.

Por isso, como o próprio veículo destacou, o técnico espanhol terá que tomar uma decisão “controversa” em relação a David Luiz, já que ele poderá perder o brasileiro muito em breve.

Esta é a segunda temporada do zagueiro com a camisa dos Gunners, após duas passagens pelo Chelsea, e ao fim da última campanha, a renovação do seu contrato já era tratada com certa polêmica, uma vez que na visão de muitos o Arsenal não deveria oferecer uma extensão de vínculo.

Na temporada 2020/21, David Luiz disputou 29 jogos até o momento – 26 deles como titular -, e anotou dois gols. E após o empate em 3 a 3 com o West Ham, na última rodada da Premier League, onde o Arsenal levou três gols ainda no primeiro tempo, Arteta falou sobre a deficiência defensiva da sua equipe e que espera melhorar para os próximos jogos.

“A quantidade de chances que temos tido tem sido muito baixa, mas a quantidade de chances que demos aos adversários teve um grande impacto”, disse, em entrevista coletiva após o jogo.

“Sabemos que é uma parte (defesa) que queremos melhorar para sermos mais consistentes com os resultados”, concluiu.





Classificado para as quartas de final da Europa League, o Arsenal vem tendo desempenho abaixo no Campeonato Inglês. O clube londrino é o 9º da tabela, com 42 pontos, e está sete pontos atrás do West Ham, que abre a zona de classificação para as competições europeias na próxima temporada.