Técnico revela que árbitro pediu desculpas por não dar gol claríssimo de Cristiano Ronaldo contra a Sérvia nas eliminatórias

O empate por 2 a 2 entre Portugal e Sérvia, neste sábado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022, foi marcado por um lance bizarro. No último minuto, Cristiano Ronaldo fez o gol que daria a vitória aos lusos, mas, apesar da bola ter claramente cruzado a linha, nem o árbitro Danny Makkelie e nem os auxiliares (Hessel Steegstra e Mario Diks) confirmaram o tento.

Após a partida, o técnico do time ibérico, Fernando Santos, reclamou do erro absurdo da equipe de arbitragem e revelou que Makkelie foi até o vestiário pedir desculpas.

Vale lembrar que nas eliminatórias da Uefa não há VAR.

“O árbitro acabou de me pedir desculpa. Entrei dentro do campo e o árbitro disse-me que depois ia ver as imagens e que se visse que tinha razão que me pedia desculpa. Depois chamou-me, eu fui lá e pediu-me desculpa. É a segunda vez que me pedem desculpa depois do jogo”, disparou.

“Eu disse lá no campo ao senhor árbitro, tenho grande respeito, mas disse-lhe que não é possível (cometer esse erro). Não é possível que numa competição deste calibre, em que estamos a jogar para uma Copa do Mundo, que não haja VAR ou linha de baliza. Aliás, foi uma das coisas que ele me disse lá no campo, que não havia tecnologia de linha de gol e, portanto, era importante que houvesse”, acrescentou.

Cristiano Ronaldo reclama durante jogo entre Portugal e Sérvia EFE

“Se ainda houvesse um obstáculo (bloqueando a vista do bandeirinha), podíamos ter dito que não tinha visto, mas foi muito claro. Depois acabou por me pedir desculpa, mas isso não vai resolver o problema, vamos empatar na mesma. Portanto, há que pensar, tenho que dizer, há que repensar este tipo de atrações. Os árbitros são humanos, erram, mas por isso é que há o VAR e a tecnologia da baliza para que isto não possa acontecer”, completou.

Fernando Santos ainda voltou a ressaltar que erros como esse não podem acontecer no futebol de alto nível.

“Fizemos um gol (de vitória). A bola estava mais de meio metro dentro do gol. O resultado justo era com um gol que não foi considerado e estava mais de meio metro. Claro que isso não elimina o que não fizemos bem ou podíamos ter feito melhor, mas num jogo deste nível, ter um lance destes, não é possível em futebol”, finalizou.

No lance em questão, aliás, Cristiano Ronaldo ficou tão revoltado que jogou longe sua braçadeira de capitão e abandonou o campo.