‘Tenho convicção’ · .

Com o avanço do Big Brother Brasil 21, Viih Tube já admite que conseguiu perder o medo de jogar no reality. Nesta terça-feira (30), em conversa com João Luiz Pedrosa, a criadora de conteúdo digital reforçou a sua evolução dentro do confinamento da Globo: “Tenho muita convicção do que estou sentindo”.

“São as coisas que estou sentindo, estou com um sentimento. Antes, estava com muito medo de seguir o meu coração e estar errada. Só que, agora, o medo foi embora. Tenho muita convicção do que estou sentindo, só que aí, se estiver errada, vai ser pior ainda porque nem tenho medo”, explicou a youtuber.

Em seguida, a loira ressaltou a disputa entre Juliette Freire, Rodolffo Matthaus e Sarah Andrade no atual paredão, no qual votou na consultora de marketing digital: “Votei achando que segui meu coração, errei?”. “Mas como você vai saber que está errada?”, indagou o professor, e a integrante do Camarote pontuou que terá essa resposta com o resultado da berlinda.

“Já falei com o Brasil, com a Juliette, desabafei tudo o que estou sentindo. Tudo o que você imaginar, falei! Sei que estou certa ou relativamente certa ou muito errada. [O paredão] Vai responder o meu sentimento ou estou bruscamente errada”, reforçou Viih.

Durante a conversa, a influenciadora também destacou que está com insônia por causa dessa preocupação: “Me dá ansiedade saber que posso estar tão errada”.

