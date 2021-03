O papo entre Thaís e Viih Tube segue na Festa Above do BBB21, e agora as sisters falam sobre a formação de Paredão deste domingo, 27/03. “O Arthur vai indicar ou a Juliette ou o João [Luiz] mesmo“, opina a cirurgiã-dentista. Ela continua e declara: “Um de nós precisa ganhar o Líder, senão vai todo mundo de nós. A gente está ferrado“. A youtuber concorda: “A gente tem que começar a ganhar o Anjo e o Líder”.