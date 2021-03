Thaís vence a Prova Bate e Volta Samsung Galaxy S21 e se livra do nono Paredão do BBB21 | PROVA BATE E VOLTA SAMSUNG GALAXY S21

A prova contou com uma dinâmica dividia em três partes: a primeira fase foi a do QR Code. Ao ativar o código no telão, o brother ou sister que viu o logo da Samsung ou a imagem dos fones, o participante avançou para próxima fase, os códigos com o logo eram os de número 4, 7 e 13. A segunda fase foi uma câmera escura: o participante que viu o logo da Samsung no telão avançou para a terceira e última fase, as câmeras escuras com a logo eram as de número 1, 9 e 15. A última fase consistia em uma caixinha de presente. O confinado ou confinada que encontrou a caixa certa venceu a disputa. A caixa com a resposta era a de número 2.