Thaís vence Prova do Anjo e castiga Gilberto e Sarah · .

Thaís Braz venceu a Prova do Anjo disputada neste sábado (27) no BBB21. Todos os brothers (exceto o líder) participaram da competição, que a dentista levou por ter mais sorte. Ela ganhou prêmio em dinheiro, e todos foram premiados com ovos de Páscoa. Para o Castigo do Monstro, ela condenou Gilberto Nogueira e Sarah Andrade.

Os brothers tiveram que usar fantasias de coelhinhos, e foram levados à área de provas do BBB21. Na disputa, deveriam escolher ovos de Páscoa (cenográficos) em prateleiras.

Ao abrirem os ovos, encontravam mensagens, ordens do jogo, que eram: eliminação, siga no jogo, elimine um participante e resgate um participante. O vencedor seria o último a continuar no jogo, escapando das eliminações.

No final, restaram Viih Tube e Thaís na disputa. A youtuber foi eliminada, deixando para a goiana o colar do anjo e o prêmio de R$ 5 mil em uma loja de departamentos.

No castigo, Gilberto e Sarah receberão fantasias temáticas de extraterrestres. O economista terá que incorporar um disco voador, enquanto a publicitária ficará com o papel de E.T. Os aliados já estavam na Xepa e perderam 300 estalecas cada por causa da dinâmica.

