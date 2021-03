The Dropout: Amanda Seyfried substitui Kate McKinnon como Elizabeth Holmes

Amanda Seyfried vai substituir Kate McKinnon na próxima série do Hulu, The Dropout. Em 2019, McKinnon foi anunciada como produtora executiva e estrela da série baseada no podcast de mesmo nome da ABC News (ABC Radio), que conta a história de Elizabeth Holmes e sua empresa, Theranos.

McKinnon deixou a minissérie em fevereiro por razões que não foram especificadas.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Holmes, que abandonou sua vaga na Universidade Stanford, fundou uma empresa de exames médicos no início dos anos 2000 e, graças aos seus argumentos inteligentes para vendas, ela conseguiu obter milhões de dólares em financiamentos e montou um conselho de diretores de alto perfil, o que a levou a se tornar uma das mulheres bilionárias mais jovens do mundo.

Entretanto, sua empresa e sua reputação foram destruídas em 2018, quando foi descoberto que toda a premissa do seu negócio era baseada em uma tecnologia fraudulenta de testes médicos. Holmes está atualmente aguardando julgamento por conspiração e fraude eletrônica com a intenção de ludibriar os investidores da empresa.

Nas telas, Seyfried, que estrelou os filmes Meninas Malvadas, de 2004, e Mamma Mia!, de 2008, está indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante deste ano por seu trabalho em Mank.

No projeto, ela produzirá a série do Hulu ao lado Liz Meriwether e da equipe do podcast The Dropout, a apresentadora Rebecca Jarvis e os produtores Taylor Dunn e Victoria Thompson.

Embora McKinnon tenha se retirado deste projeto, a estrela de SNL ainda está definida para interpretar Carole Baskin, mais conhecida como a inimiga de Tiger King, o Joe Exotic, em uma série limitada baseada no podcast Joe Exotic.

A produção de The Dropout está programada para começar no próximo verão americano. Mais informações ainda não foram divulgadas.