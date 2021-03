The Promised Neverland: série de anime terá 3ª temporada?

Apesar das controvérsias recentes envolvendo a exibição da 2ª temporada de The Promised Neverland, muitos fãs do anime vêm se perguntando se a produção terá uma 3ª temporada. Baseado em um mangá homônimo escrito por Kaiu Shirai, a série estreou em janeiro de 2019.

A trama acontece cerca de mil anos após a imposição de um acordo firmado entre humanos e demônios, que teria marcado o final de uma terrível guerra. Com a segregação da raça humana, os demônios criaram fazendas para “colher” crianças, que serviriam de alimento para sua sociedade.

Entretanto, em uma dessas fazendas, Grace Field, Norman, Ray e Emma descobrem a verdade e, posteriormente, escapam com seus irmãos. Apesar da crítica especializada ter classificado o anime, inicialmente, com boas recomendações, o que se viu a partir do lançamento da segunda leva de episódios foram elementos confusos na construção do enredo.

Contudo, nesta sexta-feira (26), com a transmissão do último episódio da 2ª temporada, as especulações em torno da renovação começaram.

(Fuji Television/Reprodução)Fonte: Fuji Television

The Promised Neverland: o que esperar dos novos episódios da série?

Com produção da CloverWorks Studios, Mamoru Kanbe esteve no comando da 2ª temporada, atuando como diretor da maioria dos episódios. Caso uma 3ª temporada seja encomendada, ela deverá seguir com uma história original, tendo em vista que todos os episódios apresentados até o momento conseguiram cobrir a narrativa vista no mangá.

Os produtores conseguiram condensar 144 capítulos, distribuídos em 15 volumes, durante a 2ª temporada, muitas vezes deixando de lado arcos considerados cruciais para a compreensão da trama. Dessa maneira, a 2ª temporada foi severamente criticada, já que havia uma certa incoerência na tela.

Nesse sentido, não há nada concreto divulgado por parte da Fuji Television, emissora que transmitia os episódios do anime. Ou seja, só resta aos fãs da série aguardarem por novidades.

Fique de olho por aqui para saber as novidades!