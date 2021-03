The Witcher 3: upgrade next-gen chega no segundo semestre de 2021

A CD Projekt Red revelou nesta terça-feira (30) que The Witcher 3: Wild Hunt irá receber sua aguardada atualização next-gen ainda em 2021, com previsão de chegada para o segundo semestre do ano.

Anunciada em setembro de 2020, a versão aprimorada de The Witcher 3 não recebia novidades há meses, estando jogável nos consoles mais recentes apenas via retrocompatibilidade. Agora, através de um anúncio publicado nas redes sociais, Radek Grabowski, gerente de relações públicas do estúdio, confirmou que a atualização será liberada em alguma data entre julho e dezembro de 2021.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

Segundo comunicado feito anteriormente pela CDPR, The Witcher 3: Wild Hunt terá inúmeras otimizações no PS5 e Xbox Series S/X, incluindo suporte à Ray Tracing e tempos de carregamento mais rápidos, além de uma “gama de melhorias visuais e técnicas” no game principal e expansões, e será disponibilizado para compra autônoma nos consoles de nova geração e PC.

Em relação ao upgrade gratuito, aparentemente ocorrerá apenas na versão Complete Edition, de acordo com listagens de materiais de marketing. Porém, como o estúdio ainda não deixou claro se portadores do jogo base terão direito aos aprimoramentos separadamente, resta esperar um futuro comunicado em FAQs ou nas redes.

The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.