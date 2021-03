Thelma recebe visita do passado e é desmascarada; saiba quem · .

Uma visita do passado fará Thelma (Adriana Esteves) ser desmascarada em Amor de Mãe. A filha do enfermeiro Eudésio (Wilson Rabelo) tentará agradecer a comerciante por uma suposta doação feita na primeira fase da trama. Na verdade, a vilã subornou o profissional de saúde. Danilo (Chay Suede) estranhará a história e questionará a mãe. Sem saber, ele ficará próximo de descobrir o maior segredo da novela das nove da Globo.

O marido de Camila (Jéssica Ellen) dará de cara com essa falsa boa ação da dona do restaurante português a partir deste sábado (3). Paula (Kênia Bárbara) irá até a casa da irmã de Sinésio (Julio Andrade) para lhe entregar o convite de sua formatura.

A filha de Eudésio encontrará Danilo e dirá ao rapaz que a proprietária da Tasca do Passeio foi a grande responsável para que ela conseguisse se formar. O ex-namorado de Amanda (Camila Márdila) ficará intrigado com esse fato e pedirá que a moça se explique melhor.

Paula, então, confessará que Thelma doou R$ 20 mil para que ela pudesse terminar os estudos. Por isso, a jovem faz questão de que a comerciante esteja presente em sua formatura.

Surpreso, o cozinheiro não entenderá o espírito de generosidade da mãe adotiva e vai averiguará o que de fato aconteceu. A assassina de Rita (Mariana Nunes) mentirá ao falar que doou o dinheiro para Eudésio porque a estudante tinha uma grave doença e precisava da quantia para terminar o tratamento.

A justificativa dada por Thelma não convencerá o pai de Caio, e ele começará a investigar o caso. O rapaz ficará cada vez mais próximo de descobrir que a vilã pagou Eudésio para que o enfermeiro não contasse a Lurdes (Regina Casé) que ela comprou Domênico e o colocou no lugar de seu filho morto.

O que aconteceu?

No final da primeira fase da novela das nove, em março do ano passado, Rita, a mãe biológica de Camila, disse para Lurdes que também foi abordada pela personagem de Vera Holtz para vender um filho. Na conversa, a personagem de Mariana Nunes se lembrou de que a traficante tinha um comparsa chamado Eudésio no Hospital do Passeio.

A antagonista interpretada por Adriana Esteves soube da história e correu para conversar com o enfermeiro antes que a mãe de Érica (Nanda Costa) pudesse abordá-lo para tirar a história a limpo. Em troca do silêncio do personagem de Wilson Rabelo, a dona do restaurante português lhe deu R$ 20 mil para silenciá-lo. O homem usou a quantia para os estudos de Paula e também mentiu para ela, dizendo que foi uma doação de uma velha amiga.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final conta com 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

