Torcedor é expulso de estádio no Japão por ‘torcer demais’ em amistoso olímpico

O amistoso entre as seleções olímpicas da Argentina e do Japão, que acabou com a vitória sul-americana por 1 a 0, nesta sexta-feira (26) contou com a presença de público no estádio em Tóquio. Um desses torcedores, um japonês fanático pelo time argentino Rosário Central, foi expulso da arena por “torcer demais”. Keijiro “Guerrero” publicou um vídeo de seu apoio aos argentinos momentos antes de ser retirado.

– Fui torcer pelo Conan Ledesmas [goleiro da seleção argentina] em um estádio no Japão. Mas, depois deste vídeo, uns cinco seguranças vieram e me expulsaram do jogo. Eu só queria torcer… – reclamou Keijiro em seu Instagram. O japonês foi a partida especialmente pelo goleiro Conan Ledesma, que é do Rosário Central e atua em empréstimo pelo Cádiz.

Veja abaixo o original vídeo de Keijiro torcendo.

O jornal esportivo Olé também noticiou o fato no Twitter, com outro momento de Keijiro. O torcedor do Rosário Central foi retirado porque gritar pode aumentar o risco de contaminação da Covid-19.