Transformers: novo filme é anunciado com roteirista de Defensores

Mais um projeto da franquia Transformers está em andamento. A Paramount se comprometeu com um novo filme de ação live-action ambientado no mundo dos Autobots e Decepticons.

Este novo filme, ainda sem título oficial, tem uma equipe criativa de estrelas trazendo-o à vida. De acordo com o The Hollywood Reporter, a Paramount contratou Marco Ramirez, showrunner da série Os Defensores, da Marvel, que faz parte do catálogo da Netflix, para escrever o roteiro. O diretor do longa Charm City Kings, Angel Manuel Soto, estará por trás das câmeras do projeto.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o enredo da nova produção do universo Transformers. A Paramount fez um “compromisso cego” com o roteiro, o que significa que a única coisa que está decidida sobre o projeto é que Ramirez será o escritor. Dessa forma, é certo dizer que provavelmente não há um roteiro completo ainda.

Embora não existam informações ou sinopses, é fato que o filme não acontecerá no mesmo universo que o resto dos outros Transformers que foram lançados até agora. Há outro longa da franquia a caminho, encabeçado pelo diretor de Creed II, Stephen Caple Jr., e esse projeto servirá de sequência para os outros seis títulos da franquia. O projeto de Ramirez e Soto será separado.

Antes de assumir o cargo de co-showrunner e co-criador de Os Defensores, Ramirez trabalhou em séries como Demolidor e Sons of Anarchy. Soto lançou Charm City Kings, filme que teve críticas positivas, no ano passado, e foi recentemente escolhido para dirigir um filme do Besouro Azul para DC e Warner Bros.

Outra série animada de Transformers também está em desenvolvimento pela Nickelodeon

Além dos dois filmes live-action em desenvolvimento, a eOne e a Hasbro também estão trabalhando em uma série de animação de Transformers para a Nickelodeon.

(Nickelodeon/Reprodução)Fonte: Nickelodeon

Sobre o projeto, o presidente da Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, disse: “Assim que li o conceito criativo, que em sua essência é sobre família, soube que tínhamos que contar essa história com nossos bons amigos da eOne e da Hasbro. A equipe de criação da Nick mal pode esperar para começar a construir este novo mundo”.

A série contará uma história reinventada com os personagens originais favoritos dos fãs, e será produzida pela Nickelodeon Animation Studio, desenvolvida para televisão por Claudia Spinelli e Dana Vasquez-Eberhardt, diretoras sênior de Séries Atuais e Desenvolvimento de Animação da empresa.