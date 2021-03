Vagas de emprego para TODO BRASIL

Trabalhe na JBS e garanta a sua carteira assinada! A empresa é alvo de muitos que procuram a chance de crescer dentro de uma companhia. Se você está buscando uma oportunidade em meio à pandemia, não pode deixar de verificar o quadro de opções que a JBS está divulgando!

Trabalhe na JBS: Oportunidades para TODO BRASIL

As oportunidades disponíveis pela JBS estão divulgadas para todos os estados do Brasil. Por isso, antes de se inscrever, saiba quais são as vagas abertas!

Mecânico de Manutenção;

Assistente de Logística;

Supervisor de Produção;

Analista de Trade Marketing Sênior;

Gerente de Vendas;

Gerente de Produto;

Vendedor Júnior;

Analista Comercial Sênior;

Auxiliar de Enfermagem;

Mecânico de Empilhadeira;

Analista de Transportes Jr;

Vendedor Externo;

Promotor de Vendas;

Supervisor de Merchandising;

Operador de Empilhadeira;

Analista de Contabilidade Jr;

Assistente de Manutenção;

Analista de Logística;

Analista de RH;

Almoxarife;

Inspetor de Rota;

Analista de Laboratório;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Manutenção;

Coordenador de Sustentabilidade.

Ficou interessado em uma das vagas? Veja, a seguir, como fazer seu cadastro e enviar currículo para a empresa!

Como se inscrever

No site da JBS, você encontrará a área de vagas de emprego. Trabalhe na JBS, com o seguinte passo-a-passo!

Busque a área de contratação e analise a quantidade de oportunidades;

Selecione a Cidade de preferência;

Em seguida, veja Mais opções.

O sistema gerará as oportunidades disponíveis. Veja a descrição de cada uma das vagas e inscreva-se diretamente na página.

Fique por dentro de todas as vagas de emprego da semana, todos os dias, aqui no Notícias Concursos!