O Corinthians está na terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, a vaga veio com muito sufoco. O Timão encarou o Retrô, de Pernambuco, saiu na frente, levou o empate e só conseguiu a classificação nos pênaltis.

Autor da cobrança que inaugurou a disputa, Fábio Santos falou sobre a atuação do clube paulista na partida. Em entrevista ao Premiere após a vaga, o lateral-esquerdo afirmou que o time foi abaixo e as críticas serão aceitas.

“Da mesma forma que vai continuar preocupada, ela vai continuar apoiando como sempre apoiou. Estamos dando força pra essa meninada que está subindo. O jogo foi abaixo, não pode usar o campo como desculpa, as viagens… Sabemos que precisa melhorar, vamos melhorar, mas fazer isso com classificação é muito melhor. Vamos aceitar todas as críticas, sabemos que precisamos evoluir, vamos trabalhar para melhorar bastante, sim”, disse o experiente jogadores antes de falar sobre os garotos da base que têm subido.

“A gente sabe que o Retrô está mais acostumado a jogar com esse time de campo, não é demérito para ninguém, no interior de Pernambuco… Mas isso não é desculpa. Tentamos criar mais chances, uma das alternativas era bola parada. Temos que melhorar, criar mais chances de gol. Sabemos que temos um grupo grande, numeroso, mas precisa qualificar, estamos tentando fazer isso. Diretoria já pediu paciência para o elenco porque vamos usar a meninada. Sabemos que não é fácil jogar no Corinthians, mas vamos tentar dar suporte a eles. E seguir nessas competições de mata-mata, onde vemos chance de títulos”.

O gol corintiano veio aos 18 do primeiro tempo. Em bela cobrança de falta, Otero não deu chances para o goleiro Jean. O empate do Retrô veio aos 37 da etapa final. Depois de pressionar, Mayco Félix aproveitou cobrança de escanteio, se antecipou a Jô e cabeceou. Cássio chegou a tocar na bola mas não evitou o gol.

Nos pênaltis, o Corinthians aproveitou e converteu todas as cobranças. Jáo o Retrô perdeu a primeira com Gelson e viu os paulistas ficarem com a classificação.

Além da vaga na terceira fase, o Timão embolsou R$ 1,350 milhão.