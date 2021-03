Vasco abre 2 a 0, mas perde gols inacreditáveis, sofre apagão e cede empate ao Madureira

O Vasco chegou a abrir 2 a 0 e parecia ter o jogo sob controle, mas sofreu um apagão e empatou com o Madureira em 2 a 2, neste sábado (27), pelo Campeonato Carioca. A partida, válida pela sexta rodada da Taça Guanabara, foi disputada no estádio Los Lários, em Duque de Caxias-RJ.

Com o resultado, o time comandado por Marcelo Cabo ocupa a oitava colocação, com seis pontos.

Já o “Tricolor Suburbano” ocupa o terceiro lugar, com 10 pontos.

Os jogadores do Vasco entraram em campo com uma camisa em homenagem ao centenário do nascimento do goleiro Barbosa, um dos maiores ídolos da história do clube carioca.

Os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Cayo Tenório cruzou rasteiro dentro da área para Galarza. O paraguaio chutou, de primeira, no canto do goleiro Felipe Lacerda.

Aos 14 minutos da segunda etapa, Zeca marcou uma pintura. O lateral esquerdo acertou uma bomba de pé direito no ângulo do arqueiro.

O Vasco tentou recuar um pouco na marcação e acabou dando espaço para o Madureira, que descontou. Aos 25, Juninho cobrou falta, e Feitosa desviou a trajetória da bola para enganar Lucão.

Os visitantes empataram apenas três minutos depois. Após cobrança de falta quase na lateral esquerda, Rodrigo Yuri cruzou na área, e Maurício Barbosa subiu mais do que a zaga vascaína e completou de cabeça para o gol.

Após a igualdade, os jogadores do Madureira passaram a gastar o tempo, enquanto os vascaínos pressionaram os adversários.

Matias Galarza comemora gol do Vasco Andre Melo Andrade/MyPhoto Press/Gazeta Press

Tiago Reis quase deu a vitória ao Vasco no fim do segundo tempo. Ulisses cruzou dentro da área para o atacante, que cabeceou com perigo para fora. Dois minutos depois, Cano recebeu passe quase na pequena área, mas chutou por cima do travessão.

Aos 44, o time da Colina acertou um rápido contra-ataque com Tiago Reis, que deixou Vinícius livre na área. Mesmo de frente para o arqueiro, ele chutou para fora.

Vasco 2 x 2 Madureira

GOLS: Vasco: Galarza e Zeca; Madureira: Victor Feitosa e Maurício Barbosa

VASCO DA GAMA: Lucão, Cayo Tenório, Miranda (Ulisses), Ricardo, Zeca, Bruno Gomes (Caio Lopes), Carlinhos (Tiago Reis), Galarza, Marquinhos Gabriel (Laranjeira), Gabriel (Vinícius) e Cano

Técnico: Marcelo Cabo

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Rhuan (Bruno Oliveira), Breno, Maurício Barbosa, Juninho, Victor Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo (Humberto), Sillas (Sampaio), Luiz Paulo (Natan) e Bruno Santos (Edmário)

Técnico: Alfredo Sampaio

– 1º gol de Zeca pelo Vasco

– Vasco no Carioca: 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas

– O Madureira precisou de apenas 3 minutos para fazer 2 gols e chegar ao empate

Classificação

Vasco: 8º lugar, com 6 pontos

Madureira: 3º lugar, com 10 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Carioca.

Terça-feira, 30/03, 21h35*, Fluminense x Vasco

Quarta-feira, 31/03, 18h*, Botafogo x Madureira

*horário de Brasília