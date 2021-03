Vasco acerta a contratação por empréstimo do atacante Morato

De olho no mercado, o Vasco acertou a contratação do seu quinto reforço para a temporada. Trata-se do atacante Morato, que pertence ao RB Bragantino, e assina por empréstimo até o final de 2021. O atleta, de 28 anos, será apresentado pelo clube carioca nesta segunda-feira, ao meio-dia, no CT do Almirante.

O jogador tem este apelido em referência à cidade onde nasceu: Francis Morato, na região metropolitana de São Paulo. Com passagens por clubes como Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel, o atacante teve destaque no cenário nacional com a camisa do Ituano na temporada de 2016 e com boas exibições na Série D do Brasileiro e no estadual do ano seguinte.

Com o bom desempenho, chegou ao São Paulo, por empréstimo, e passou pelo Sport. em 2018. No ano seguinte, retornou ao Ituano e voltou a se destacar, despertando o interesse do RB Bragantino. Pelo Massa Bruta, participou da campanha do acesso à Série A no mesmo ano e da classificação para a Conmebol Sul-Americana, em 2020.

Em 2019, Morato marcou o gol que deu o título da Série B à equipe no empate por 1 a 1 com o Criciúma. Durante a última temporada, o atleta foi titular do RB Bragantino sob o comando de Felipe Conceição, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Maurício Barbieri. Ele jogou 34 vezes em 2020 e marcou dois gols, ambos no Campeonato Paulista

Além de Morato, o Gigante da Colina já anunciou o zagueiro Ernando, o lateral Zeca, o meio-campista Marquinhos Gabriel, e o atacante Léo Jabá, apresentado na última sexta-feira.

FICHA TÉCNICA DO REFORÇO

Nome Completo: Andrew Eric Feitosa

Apelido: Morato

Data de Nascimento: 01/09/1992 (28 anos)

Local de Nascimento: Francisco Morato (SP)

Posição: Atacante

Altura: 1,70m

Clubes: São Paulo (2001-2006), Desportivo Brasil-SP (2006-2008), Internacional (2008), Olé Brasil-SP (2009-2010), Gyeongnam-COR (2011), Ferroviária-SP (2012-2013), Mogi Mirim-SP (2014), Boa Esporte-MG (2014-2015), Cascavel-PR (2016), Ituano-SP (2016-2019), São Paulo (2017-2018), Sport Recife (2018), RB Bragantino-SP (2019-2021) e VASCO DA GAMA (2021)

Títulos: Campeonato Brasileiro da Série B 2019 (RB Bragantino-SP)