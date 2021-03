Vasco enfrenta problemas no departamento médico nas vésperas de clássico

Duas baixas para a sequência dos jogos vêm tirando o sono do técnico do Vasco, Marcelo Cabo. Talles Magno e Vinícius sofreram lesões e não têm data para voltar. Em momento delicado no Estadual, e nas vésperas do clássico contra o Fluminense, perder os dois jogadores foi, portanto, um prejuízo grande.

Com uma entorse no joelho esquerdo, Talles precisará passar por uma artroscopia para corrigir problemas no menisco lateral. A data do procedimento, entretanto, ainda não foi definida.

O caso de Vinícius foi diferente. O atacante sofreu uma fratura no nariz durante a atividade no CT do Almirante. Por enquanto, não há previsão de necessidade de cirurgia, mas Vinícius passará por uma reavaliação na próxima semana.

Além disso, o meia MT continua afastado com uma lombalgia. O jogador apresenta um edema na coluna e também segue fora do time por tempo indeterminado.

Para completar, Marquinhos Gabriel e Ernando estão se recuperando de problemas musculares. A dupla só deve estar à disposição para a partida contra o Bangu, pela oitava rodada do Carioca.

O Vasco ocupa a oitava colocação na tabela, quatro a menos que o Madureira, primeira equipe dentro do G-4. Depois de enfrentar Fluminense e Bangu, o Cruzmaltino pega Flamengo, Boavista e Resende.