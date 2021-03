Veja as estreias do Globoplay em abril · .

O Globoplay divulgou as novidades que chegam ao streaming em abril. Entre novelas e séries, a plataforma do Grupo Globo vai adicionar ao catálogo produções muito aguardadas pelo público, como a quarta temporada de The Good Doctor, a novela Cabocla (2004) e o programa de Rafa Kalimann.

A estreia da atração comandada pela participante do BBB20 está marcada para o próximo dia 28. Este será o primeiro projeto da influenciadora digital desde que foi contratada pela Globo.

Exclusiva da plataforma, a primeira parte da quarta temporada da série protagonizada por Freddie Highmore chega mais realista do que nunca ao retratar a rotina de Shaun Murphy e dos profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19.

Outra novidade é a chegada da série Izombie (2015-2019) na plataforma. Na trama, a estudante de medicina Olivia (Rose McIver) se transforma em um zumbi. Ela consegue um emprego em um necrotério para poder consumir cérebros humanos e sobreviver. Porém, com sua nova dieta, Olivia passa a acessar as memórias das pessoas e começa a resolver crimes com sua nova habilidade.

Já no quesito documentários, o repórter Álvaro Pereira Júnior mostra os bastidores pela busca das vacinas contra a Covid-19. A corrida contra o tempo, os embates políticos e as negociações pelo imunizante serão expostas em A Corrida das Vacinas.

Além disso, o Globoplay vai disponibilizar a novela Roda de Fogo (1986), as séries Sanditon (2019) e Balthazar (2018-2019) e a minissérie Flesh and Blood: Um Crime na Vizinhança (2020).

Confira as datas dos principais lançamentos:

Sanditon (Dia 2)

Após sair da fazenda de sua família, a jovem Charlotte chega a Sanditon e vê grande potencial de transformar a cidade em um resort de luxo.

Balthazar (Dia 6)

Com a habilidade de falar com os mortos, o protagonista trabalha com o médico forense da polícia de Paris para desvendar os crimes mais complexos da cidade.

Cabocla (Dia 12)

Ambientada no município rural de Vila da Mata, em 1918, a trama gira em torno da disputa por terras entre dois coronéis, Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), e do amor entre a cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e o jovem advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira).

Noiva do destemido peão Tobias (Malvino Salvador), Zuca é humilde e charmosa em sua simplicidade, enquanto Luís Jerônimo é o típico doidivanas. Filho do rico Joaquim (Reginaldo Faria), exportador de açúcar no Rio de Janeiro, Luís jogou fora o diploma de advogado e caiu na vida das noites cariocas. Após algum tempo, ele embarca para a tranquila Vila da Mata, onde se encanta por Zuca. O sentimento é recíproco e eles precisam enfrentar tudo e todos pelo amor.

Roda de Fogo (Dia 26)

Empresário bem-sucedido e inescrupuloso, Renato Villar (Tarcísio Meira) mantém um casamento de aparências com a ambiciosa Carolina (Renata Sorrah). Um dossiê com irregularidades de uma das empresas de Renato é revelado, provocando um escândalo no meio empresarial. A juíza que assume o caso é Lúcia Brandão (Bruna Lombardi), e ambos se apaixonam, gerando um dilema ético. Algum tempo depois, o protagonista descobre que tem um tumor no cérebro e decide mudar os rumos da vida.

Casa Kalimann (Dia 28)

Ainda sem divulgar qual será o formato da atração, Rafa Kalimann vai comandar seu primeiro programa no Grupo Globo. Estão confirmados 13 episódios na plataforma de streaming.

Veja os lançamentos ainda sem data:

The Good Doctor – Temporada 4 (Parte 1)

A Corrida das Vacinas (2021)

Um Milhão de Coisas – Temporada 3 (Parte 1)

Um Contra Todos – Temporada 4

Coroner

Flesh and Blood: Um Crime na Vizinhança (2020)

Charmed – Nova Geração – Temporada 3 (Parte 1)

Izombie

O Golpe do Amor (2019)

Veja os lançamentos para os assinantes do Globoplay+ Canais Ao Vivo:

Bem Juntinhos (2021)

Miraculous (2021)

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks (dia 6, 23h)

Golden State Warriors x Houston Rockets (dia 10, 23h)

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets (dia 20, 20h30)