Veja como regularizar o CPF para receber o auxílio

Em abril o governo federal deve iniciar o pagamento do auxílio emergencial, por isso é importante ficar atento as exigências. Uma delas o CPF regularizado. Quer saber como regularizar o CPF? Tem dúvidas sobre a situação do seu CPF? CPF suspenso, pendente de regularização ou com divergência entre documentos? Leia o artigo até o final e veja como resolver.