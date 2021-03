Veja o que Flamengo precisa fazer em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil para evitar prejuízo financeiro em 2021

Em entrevista ao podcast “Dinheiro em Jogo”, o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Tostes, falou sobre a situação e orçamentos do clube para 2021, ano em que o futebol brasileiro ainda não deve contar tão cedo com a volta de torcedores ao estádio.

Segundo Tostes, o Flamengo trabalha também com metas nas principais competições que vai disputar para cumprir a projeção financeira com premiações. E será necessário um 2021 melhor do que um 2020 e um pouco pior que o 2019 do clube para que isso seja atingido.

Tostes disse que para cumprir a projeção financeira, o Flamengo precisa ser pelo menos segundo no Campeonato Brasileiro e chegar às semifinais da Conmebol Libertadores e Copa do Brasil.

“Se a gente não chegar nessas posições, tem que compensar de outra forma. Se ultrapassar, vem como um “plus” para o orçamento. Aconteceu em 2019, como todo mundo sabe, e no ano de 2020 tivemos algumas frustrações, mas que foram compensadas com outras linhas”, disse Tostes.

O Flamengo ainda espera também arrecadar R$ 168 milhões com vendas de jogadores, estando a cerca de R$ 90 milhões desse objetivo.