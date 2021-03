Veja os estados com previsão para vacinar professores até o mês de maio

São Paulo, Espírito Santo e Paraná divulgaram o calendário de vacinação para professores, assim como demais profissionais da área da educação. Todos anunciaram o compromisso de imunizar os educadores e funcionários até o fim do mês de maio. O balanço foi feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e divulgado pelo portal G1 nesta sexta-feira (26).

Lembrando que no estado do Amazonas, a capital Manaus já iniciou o programa de vacina para grupos de professores com comorbidades.

De acordo com o levantamento, no estado de São Paulo, a imunização dos professores deve iniciar no próximo dia 12 de abril. A expectativa é vacinar 350 mil profissionais da educação, sendo que há a prioridade para os que atuam na rede básica.

Já no Espírito Santo, a vacinação deve começar dia 15 de abril. Por enquanto não há mais informações de como se darão as diretrizes para esse programa.

Quanto ao Paraná, ainda não há uma definição da data de início, entretanto, sabe-se que os docentes receberão a vacina até o fim de maio. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação do estado, “a programação é vacinar 4 milhões de pessoas dos grupos prioritários até o dia 31 de maio, no qual estão os professores e todos os trabalhadores da Educação”.

Anúncio do MEC sobre vacina em professores

Vale lembrar que, no início de março, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que pediu que os profissionais de educação fossem incluídos no Plano Nacional de Imunização. Por ora, esse grupo consta no 15º lugar na relação de prioridades.

De acordo com o Censo Escolar 2020, há 2,2 milhões de professores da educação básica e 161.183 diretores atuando nas 179,5 mil escolas no Brasil. No ensino superior, havia 339,9 mil docentes em exercício em 2019, dado mais recente disponível.

A imunização ampla dos professores e profissionais da educação poderá garantir um retorno mais seguro às salas de aulas, fechadas em março do ano passado para conter a pandemia do coronavírus.

Em dezembro, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) pediu prioridade dos professores no acesso às vacinas contra a Covid-19, ao considerar que estes profissionais devem ser tratados como trabalhadores da “linha de frente”.

“Ao ver os avanços positivos em relação à vacinação, acreditamos que os docentes e o pessoal de apoio à educação devem ser considerados grupo prioritário”, disse a chefe da Unesco, Audrey Azoulay, em mensagem conjunta em vídeo com o diretor da organização de docentes da Internacional da Educação (IE), David Edwards.