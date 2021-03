veja por que Borré deu passo atrás em acerto com Grêmio após ‘papo reto’ com treinador

A chegada de Rafael Santos Borré ao Grêmio, antes dada como praticamente certa, pode não ocorrer. A tendência era que o jogador assinasse um pré-contrato com o clube gaúcho, no entanto, uma conversa com Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, fez o colombiano dar um passo atrás.

De acordo com o repórter Gustavo Yarroch, da ESPN Argentina, o ‘papo reto’ do treinador fez com que Borré esperasse mais um pouco antes de assinar com o Tricolor. Gallardo o orientou a priorizar uma proposta da Europa.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Hoje, houve uma conversa entre Rafael Santos Borré e Marcelo Gallardo. O atacante colombiano explicou ao treinador do River a situação sobre o forte interesse do Grêmio, que o pressiona para que firme um pré-contrato agora mesmo. O que disse Muñeco a Borré? Que espere um pouco mais. Lhe sugeriu que não tome uma decisão, porque considera que o melhor para ele é jogar no futebol europeu”, começou por afirmar.

“E que decisão tomou Borré? Diferentemente de que tinha pensado na última sexta, quando estava disposto a firmar com o Grêmio, vai tomar um tempo mais e esperar se chega algo concreto da Itália, porque a Lazio o quer, e do futebol inglês, porque a Premier League também o observa. Por agora, Borré não firma com o Grêmio”, completou.

“É um contrato multimilionário que o oferecem (no Grêmio). Mas, o técnico de River pede que ele priorize um pouco mais o lado esportivo. Por isso, Borré, hoje, tomou a decisão de, por agora, não firmar. Não descarta o Grêmio, mas espera algo da Europa”, finalizou.





A situação se inverteu de sexta (26) para esta segunda (29). Borré, segundo a ESPN Argentina, havia dado ‘ok’ à proposta milionária do Grêmio. O centroavante colombiano receberia aproximadamente US$ 6 milhões (R$ 34 milhões) em luvas diluídas pelo tempo de contrato, além de um valor salarial de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11,5 milhões por temporada.