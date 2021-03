Velório de Lurdes é marcado por choro e falsidade; entenda · .

Após ser dada como morta pela polícia, Lurdes (Regina Casé) será homenageada em um velório virtual organizado pela família em Amor de Mãe. Os filhos dela lembrarão da mãe com muito amor e chorarão bastante, e até Thelma (Adriana Esteves) estará presente. A vilã falsa fingirá estar emocionada e dirá belas palavras sobre a ex-amiga.

A partir do capítulo desta segunda-feira (29), os filhos de Lurdes aceitarão que a mãe não voltará mais, e o corpo comprado e queimado por Thelma será usado como evidência da morte da babá.

Para lembrar e homenagear Lurdes, haverá um velório virtual com a presença da família e de pessoas próximas, como Vitória (Taís Araujo), Sandro (Humberto Carrão), Lídia (Malu Galli), Davi (Vladimir Brichta) e Thelma.

Os filhos falarão com muito carinho sobre a mãe. “Obrigado por ter mantido a gente vivo, por ter cuidado da gente e por ter dado tanto amor”, dirá Magno (Juliano Cazarré).

“Eu não tenho como me despedir da senhora, porque mãe fica dentro da gente pra sempre. Eu posso até não ter saído da sua barriga, mas a senhora tá dentro de mim, tá na minha carne, no meu sangue”, falará Camila (Jéssica Ellen).

Thelma, que armou todo o plano para sumir com Lurdes e forjar a morte dela, também terá a cara de pau de se pronunciar. “A Lurdes foi uma grande mulher e cumpriu seu papel de mãe e de amiga. Eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Vocês contem comigo, porque eu sei que se fosse ao contrário, a Lurdes ia cuidar do Danilo como se ele fosse filho dela”, afirmará a assassina.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público em 9 de abril. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

