Vencedor da Mega-Sena da Virada pode perder prêmio de R$ 162 mi

Quando se tem a notícia que ganhou na Mega-Sena muitos são os planos que são feitos. Para alguns isso significa viajar muito, outros já pensam logo em pedir demissão do trabalho, comprar um carro ou uma casa, realizar um sonho, abrir um negócio próprio, enfim aproveitar a tranquilidade e a sensação de ser o novo milionário.

O que é estranho é que muitas pessoas não chegam nem a retirar o prêmio. Este foi o caso de uma aposta feita na Mega da Virada. Ao todo foram dois apostadores, um de São Paulo (capital) e outro de Aracaju (SE), que ganharam cada R$ 162.625.108,22. Apenas o de Aracaju retirou o montante até agora. O da capital paulista, mesmo tendo se passado quase três meses, não retirou o dinheiro.

Acontece que o prazo dado para retirada do prêmio da Mega-Sena é de 90 anos dias. Se o apostador de Aracaju não retirar o prêmio até o dia 31 (quarta-feira), pode perder a chance de se tornar um milionário.

Os números sorteados na Mega-Sena da virada foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

Ao todo a Mega da Virada ficou em R$ 325,2 milhões.

Onde retirar o prêmio da Mega-Sena?

O prêmio da Mega-Sena pode ser retirado tanto na lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém se o prêmio for maior que R$ 1.903,98, o valor só poderá ser retirado nas agências da Caixa.

comprovante de identidade original com CPF

recibo de aposta

Valor da loteria não resgatado em 2020 somam R$ 312 milhões

Não retirar o prêmio é mais comum do que parece. Só no ano passado, por exemplo, um total de R$ 311,9 milhões em prêmios na Mega-Sena deixaram de ser resgatados, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O valor equivale a menos de 6% que o acumulado em 2019.

Já em todo os prêmios como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal o valor não retirado foi de R$ 1, 62 bilhão. Este foi o menor valor dos últimos 5 anos, isso sem levar em conta a inflação.

