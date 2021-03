Viih Tube diz que acredita em Caio, e Camilla de Lucas retruca: ‘Já prometeu também que não votaria em mim’ | casa BBB

“Mas depois de você votar várias vezes…”, comenta a sister de Sorocaba sobre a influenciadora votar no fazendeiro. Camilla de Lucas conta para Viih Tube: “Mas ele falou isso agora”. João Luiz, então, lembra que o goiano disse isso na festa do Líder Gilberto. “Eu não sei como deveria levar como afirmação”, admite a sister que recebe o conselho do professor de geografia: “Não leva”.